VNL 2025 ne zaman, hangi salonda? VNL 2025 biletleri satışa çıktı mı?

Filenin Sultanları, dünya sahnesinde...
VNL kapsamında üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi’nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak.
Millilerimiz, Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek.
16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
Peki; VNL 2025 maçları ne zaman? Biletler satışta mı? İşte VNL 2025 takvimi ve biletleri...
VNL 2025 TAKVİMİ
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki grupları şu şekilde:
1.Hafta (Pekin, Çin)
Çin, Polonya, Belçika, Tayland,Fransa
2.Hafta (İstanbul, Türkiye)
Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Belçika, Güney Kore
3.Hafta (Apeldoorn,Hollanda)
Hollanda, İtalya, Sırbistan, Belçika, Çekya
VNL 2025 HANGİ SALONDA
Heyecanla beklenen organizasyonda grup eşleşmeleri ve maç takvimi netleşirken, İstanbul’da oynanacak ikinci hafta karşılaşmalarının düzenleneceği salon da belli oldu.
Milletler Ligi'nin ikinci haftası Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
VNL 2025 BİLETLERİ SATIŞTA MI
Biletlerin satışı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Biletlerin satışa sunulacağı tarih henüz netlik kazanmadı.