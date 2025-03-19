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VNL 2025 ne zaman, hangi salonda? VNL 2025 biletleri satışa çıktı mı?

VNL 2025 ne zaman, hangi salonda? VNL 2025 biletleri satışa çıktı mı? Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, 2025 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen VNL'de verecek. Voleybol tutkunları ise VNL takvimini ve biletleri bekliyor. Peki; VNL 2025 ne zaman, hangi salonda oynanacak? VNL 2025 biletleri satışta mı, ne kadar? İşte bilgiler...