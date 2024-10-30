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Volkan Demirel’in yeni adresi gündem oldu! Adı bakın hangi takımla anılıyor...

Volkan Demirel’in yeni adresi gündem oldu! Adı bakın hangi takımla anılıyor... Deneyimli eski kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel geçtiğimiz aylarda Hatayspor ile yollarını ayırmıştı. Ayrılık haberiyle gündemde büyük yankı uyandıran Demirel Süper Lig’te yer alan o takım ile masaya oturdu.