Volkan Demirel’in yeni adresi gündem oldu! Adı bakın hangi takımla anılıyor...

Tecrübeli eski kaleci Volkan Demirel futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini üstlenmiş ve ardından ilk teknik direktörlük macerasına Fatih Karagümrük'te atılmıştı.
Fatih Kamagümrük’ün ardından Hatayspor’u çalıştırmaya başlayan teknik adam geçtiğimiz aylarda Hatayspor’la yollarını ayırmıştı.
Karagümrük ile 24 maçta 1.71 puan ortalaması yakalayan Demirel, Hatayspor teknik direktörü olarak çıktığı 55 maçta 1.16 ortalama tutturmuştu.
Teknik direktörlük kariyerinde de adından söz ettiren Demirel, son olarak Süper Lig ekiplerinden olan o takım ile masaya oturdu.
YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR!
43 yaşındaki teknik adam Süper Lig ekiplerinden olan Bodrumspor ile görüşmelere başlayan Demirel gündemde adeta bomba etkisi yarattı.
Trendyol Süper Lig’in yeni takımlarından olan Bodrumspor’un Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyet sonrası teknik direktör İsmail Taşdemir ile yollarını ayırması sonrası Volkan Demirel’le görüşmelere başladı.
Sports Digitale'de yer alan habere göre; Bodrumspor resmi görüşmelere başlayan Demirel anlaşma yolunda ilerliyor.
Görüşmelerin olumlu ilerlediği yönündeki iddialar ile birlikte Volkan Demirel'in kısa süre içerisinde resmi imzaları atması ve takımın başına geçmesi bekleniyor.