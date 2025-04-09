Volkswagen’den Nisan 2025 fırsatı: Polo, Golf, T-Cross, Tiguan, Passat...

Haber Merkezi

Alman otomobil devi Volkswagen, Türkiye’deki başarısını her geçen gün artırıyor.

Yüksek kaliteli araçları, sağlam yapıları ve geniş model yelpazesiyle Türk tüketicisinin gözdesi olmayı sürdüren Volkswagen, her ay güncellediği fiyat listeleriyle de dikkat çekiyor.

Kimi modellerde indirim fırsatları sunulurken, bazı modellerde ise fiyat artışları söz konusu olabiliyor.

Özellikle son yıllarda SUV segmentine olan ilgi artarken, Volkswagen de bu alandaki güçlü modelleriyle pazardaki yerini sağlamlaştırdı.

İşte Volkswagen'in Nisan ayı itibarıyla güncel fiyat listesi:

T-Cross

T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel Life: 1.711.000 TL

T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Life: 1.912.000 TL

T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Style: 2.027.000 TL

T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line: 2.104.000 TL

Golf

Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression: 1.698.000 TL

Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life: 2.017.000 TL

Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style: 2.276.000 TL

Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style: 2.419.000 TL

Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line: 2.582.000 TL

Passat

Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression: 2.568.000 TL

Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business: 2.899.000 TL

Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance: 3.231.000 TL

Polo

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression: 1.508.000 TL

Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life: 1.651.000 TL

Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life: 1.774.000 TL

Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style: 2.032.000 TL

Tiguan

Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life: 2.427.000 TL

Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance: 4.344.000 TL

Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance: 2.950.000 TL

Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line: 4.597.000 TL

Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line: 3.147.000 TL