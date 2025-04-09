Volkswagen’den Nisan 2025 fırsatı: Polo, Golf, T-Cross, Tiguan, Passat...

Alman otomobil devi Volkswagen, Türkiye’deki başarısını her geçen gün artırıyor.
Yüksek kaliteli araçları, sağlam yapıları ve geniş model yelpazesiyle Türk tüketicisinin gözdesi olmayı sürdüren Volkswagen, her ay güncellediği fiyat listeleriyle de dikkat çekiyor.
Kimi modellerde indirim fırsatları sunulurken, bazı modellerde ise fiyat artışları söz konusu olabiliyor.
Özellikle son yıllarda SUV segmentine olan ilgi artarken, Volkswagen de bu alandaki güçlü modelleriyle pazardaki yerini sağlamlaştırdı.
İşte Volkswagen'in Nisan ayı itibarıyla güncel fiyat listesi:
T-Cross
T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel Life: 1.711.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Life: 1.912.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Style: 2.027.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line: 2.104.000 TL
Golf
Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression: 1.698.000 TL
Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life: 2.017.000 TL
Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style: 2.276.000 TL
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style: 2.419.000 TL
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line: 2.582.000 TL
Passat
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression: 2.568.000 TL
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business: 2.899.000 TL
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance: 3.231.000 TL
Polo
Polo 1.0 80 PS Manuel Impression: 1.508.000 TL
Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life: 1.651.000 TL
Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life: 1.774.000 TL
Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style: 2.032.000 TL
Tiguan
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life: 2.427.000 TL
Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance: 4.344.000 TL
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance: 2.950.000 TL
Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line: 4.597.000 TL
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line: 3.147.000 TL