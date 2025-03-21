VPN'siz erişin: Sosyal medyaya nasıl girilir? İşte o yöntem...

Yağmur Uçar

Türkiye'de yürütülen İBB soruşturması kapsamında internette bant daralması uygulanıyor.

Yavaşlayan ve erişim sağlanamayan sosyal medya platformları ise vatandaşların merak konusu oluyor.

Instagram, X, Facebook gibi uygulamalarda hesaplarına erişemeyenler, VPN'e yöneliyor.

Ancak VPN, çoğu zaman birçok tehlikeyi de beraberinde getirebiliyor.

Peki; VPN'siz çözüm mümkün mü? VPN'siz sosyal medyaya nasıl girilir? İşte seçenekler...

SMART DNS

VPN gibi tüm trafiği yönlendirmez, sadece belirli sitelere erişimi açar.

Örneğin, Netflix, Hulu veya BBC iPlayer gibi platformların bölgesel içeriklerini açmak için kullanılır.

DNS DEĞİŞTİRME

Bazı ülkelerde internet kısıtlamaları DNS tabanlı olabilir. Google DNS veya Cloudflare DNS kullanarak engellemeleri aşabilirsiniz.

TOR TARAYICISI

Tor ağı, trafiğinizi birçok düğüm üzerinden geçirerek sansürü aşmanızı ve anonim kalmanızı sağlar.

Özellikle ağır sansürlü ülkelerde işe yarar, ancak hız düşebilir.

Sadece sansürü aşmak istiyorsanız: Smart DNS, Tor veya DNS değiştirme kullanılabilir.

Anonim kalmak ve takip edilmemek istiyorsanız: Tor, SOCKS5 Proxy veya Zero Trust çözümleri tercih edilebilir.

Güvenli bağlantı için; Cloudflare WARP, HTTPS Everywhere veya SSH Tünelleme önerilir.

VPN kadar kapsamlı bir çözüm arıyorsanız, Tor + Smart DNS veya SOCKS5 Proxy kombinasyonlarını deneyebilirsiniz.