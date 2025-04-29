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WhatsApp 5 Mayıs'tan itibaren bu telefonlarda çalışmayacak! İşte merak edilen modeller...

WhatsApp 5 Mayıs'tan itibaren bu telefonlarda çalışmayacak! İşte merak edilen modeller... Mayıs ayından itibaren WhatsApp kullanamayacak iPhone modelleri belli oldu. İşte yeni güncellemelerden mahrum kalacak o telefonlar...