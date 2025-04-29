WhatsApp 5 Mayıs'tan itibaren bu telefonlarda çalışmayacak! İşte merak edilen modeller...

Hüseyin Topuz
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 5 Mayıs 2025 itibarıyla bazı eski model akıllı telefonlarda çalışmayacak.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, yeni güncellemelerin eski cihazlarla uyumlu olmayacağı açıklandı.
Teknolojinin hızla gelişmesinin ardından artık birçok uygulama eski model telefonlara destek vermeyi bırakıyorlar.
WhatsApp’ın 5 Mayıs 2025 itibarıyla desteklemeyeceği iPhone modelleri belli oldu.
Hem Android hem de iOS cihazlara yıllardır destek veren WhatsApp, 2025 yılında çok sayıda telefon için desteğini sonlandıracak.
Peki, WhatsApp güncellemesini almayacak iPhone modelleri hangileri oldu? İşte yanıtı..
WhatsApp güncellemesi alamayacak iPhone modelleri
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus