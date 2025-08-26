Wilfried Singo kimdir? Nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, savunma hattını takviye etmek için Fransa Ligue 1 ekiplerinden AS Monaco’da forma giyen Wilfried Singo’yu gündemine aldı.

Sarı-kırmızılılar, güçlü ve hızlı savunmacı için uzun süredir temas halindeydi ve son iddialara göre pazarlıklarda sona yaklaşıldığı belirtiliyor.

Transfer gerçekleşirse, Galatasaray’ın savunma hattına önemli bir güç katması bekleniyor.

Peki, Wilfried Singo kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte Fildişi Sahilli oyuncu hakkında bilinmesi gerekenler:

WİLFRİED SİNGO KİMDİR?

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Fildişi Sahilli Wilfried Singo’yu kadrosuna katmak için Fransa’nın AS Monaco kulübü ile bonservis pazarlıklarına başladı.

25 Aralık 2000 doğumlu 24 yaşındaki futbolcu, hem stoper hem sağ bek pozisyonlarında görev yapabiliyor ve 1.90 m’lik boyu ile fiziksel avantaj sağlıyor.

Profesyonel kariyerine Torino’da başlayan Singo, 2023’ten bu yana Monaco forması giyiyor ve Fildişi Sahili milli takımında da mücadele ediyor. Galatasaray, transferde satın alma opsiyonlu kiralama formülünü de değerlendirmeyi planlıyor.

Transferin gerçekleşmesi durumunda Wilfried Singo, Türk futbol tarihinin en pahalı defans oyuncusu unvanını alacak.

Bonservis bedelinin yaklaşık 30 milyon Euro civarında olduğu ifade ediliyor. Kulüp yetkilileri, maaş ve diğer detaylar üzerinde görüşmelerini sürdürüyor.