Wimbledon 2025 Tenis Turnuvası ne zaman? Wimbledon maçları hangi kanalda?

Tenis tutkunlarının merakla beklediği Wimbledon 2025 Tenis Turnuvası için geri sayım başladı.
Wimbledon 2025 Tenis Turnuvası 30 Haziran ile 13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
Wimbledon 2025 Tenis Turnuvası dünyanın en iyi tenisçilerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.
Tenisseverler Wimbledon 2025 Tenis Turnuvası'nda oynanacak maçların hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor.
İşte, Wimbledon 2025 Tenis Turnuvası'nda oynanacak müsabakaların yayınlanacağı kanallar...
Wimbledon 2025 Tenis Turnuvası hangi kanalda?
Türkiye’de Wimbledon Tenis Turnuvası maçlarını S Sport, S Sport 2, S Sport Plus ve TRT Spor Yıldız kanallarında takip edebilirsiniz.