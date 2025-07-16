Wolfsberger - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş, kamp programı kapsamında üçüncü hazırlık maçına çıkmaya hazırlanıyor.

İlk iki maçında St. Pölten’i mağlup eden ve Admira Wacker ile berabere kalan siyah-beyazlılar, bu kez Wolfsberger ile karşı karşıya gelecek.

İngiliz golcü Tammy Abraham ile milli yıldız Orkun Kökçü'nün, siyah-beyazlı formayla ilk kez sahaya çıkması bekleniyor.

Daha önce St. Pölten maçında ilk kez görev alan David Jurasek'in de bu maçta yeniden sahada olması muhtemel.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un oyuncu tercihleri ve sistemi oturtma çabaları açısından kritik öneme sahip olan Wolfsberger karşılaşması, siyah-beyazlı taraftarlar için heyecanla bekleniyor.

WOLFSBERGER - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, kamp programındaki üçüncü hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile mücadele edecek.

Siyah-beyazlılar, 16 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30’da sahaya çıkacak. Mücadele, HT Spor’dan canlı yayınlanacak.