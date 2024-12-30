X, Y, Z devri bitti! 2025'te doğanlar bakın hangi kuşak sayılacak...

Yağmur Dinç

Kuşaklar, insanların doğdukları dönemlere göre sınıflandırılmasının bir sonucudur.

Aynı dönemde doğan insanlar, benzer toplumsal olaylar, ekonomik koşullar, teknolojik gelişmeler ve kültürel trendlerle karşılaşır. Örneğin, X Kuşağı Soğuk Savaş’ı ve ekonomik belirsizlikleri yaşarken, Z Kuşağı sosyal medyanın ve dijital çağın içinde büyümüştür.

Her kuşak, doğduğu dönemdeki toplumsal normlara, aile yapısına, iş anlayışına ve eğitime göre şekillenir.

2024 yılında en çok "Z" kuşağını duyduk.

2025'ten itibaren ise doğan herkes yeni bir kuşağa ait olacak.

"BETA" KUŞAĞI

BETA Kuşağı, 1 Ocak 2025'ten itibaren doğanları kapsayacak.

Bu kuşak, tamamen dijitalleşmiş ve yapay zekânın hâkim olduğu bir dünyada yetişeceği için, test ve gelişim sürecinin bir parçası gibi görülüyor.

Teknolojiye "yeni" olarak bakmıyorlar; bu, onlar için doğal bir yaşam standardı.

Sürekli değişen bir dünyada büyüdükleri için, değişime karşı çok hızlı adapte olabilen ve inovasyonu benimseyen bir kuşak olacakları tahmin ediliyor.