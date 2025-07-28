Yağmur Duası Sözleri: Yağmur duası nasıl yapılır? İşte okunuşu ve anlamı

Ciğerlerimiz yanıyor...

Türkiye'nin dört yanı, orman yangını felaketiyle mücadele ediyor.

Ülkemizde artan orman yangınları, halk arasında büyük endişe yaratırken, Müminler yağmur duası konusunda araştırmalarını yoğunlaştırdı.

Özellikle "yağmur duası nasıl yapılır?", "yağmur duası sözleri" ve "yağmur duası okunuşu" gibi başlıklar sosyal medyada ve arama motorlarında sıkça aranıyor.

Yağmur duası, Kur’an-ı Kerim ve hadislerde yer alan, Allah’tan yağmur talep etmek için edilen dualardır. Geleneksel olarak cemaat halinde camilerde veya açık alanlarda okunur. Özellikle kuraklık ve yangın gibi doğal afet dönemlerinde toplumun ortak duası olarak kabul edilir.

Peki, yağmur duası nasıl yapılır? Hangi dualar okunur? İşte yağmur duasının anlamı ve okunuşu hakkında detaylar...

YAĞMUR DUASI NASIL YAPILIR

Kuraklık dönemlerinde yağmur yağması için yapılan duaya yağmur duası (istiskâ) denir.

Yağmur duası yapılacağında, üç gün peş peşe cemaatle birlikte yerleşim yeri dışına çıkıp dua etmek müstehaptır.

Duadan önce fakirlere sadaka verilmesi, herkesin günahlarından tövbe ve istiğfar etmesi, küs olanların barışması uygun olur. Yağmur duasına giderken mütevazı ve boynu bükük bir durumda olmak, ihtiyarları ve çocukları, yavrularıyla birlikte hayvanları da götürmek müstehaptır (Zeylaî, Tebyîn, 1/231).

Yağmur duasında kıbleye dönülür, imam ayakta iken ellerini yukarıya kaldırarak dua eder; cemaat de oturduğu yerde ellerini kaldırarak “âmin” der (el-Fetâva’l-Hindiyye, 1/154).

İmam Ebû Hanîfe’ye göre, yağmur duasında kılınacak sünnet bir namaz yoktur. Ancak cemaatin ayrı ayrı namaz kılması caizdir.

İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’e göre, bayram namazı gibi iki rek'at cemaatle namaz kılmak menduptur. Yağmur duasında, ezân okunmaz, kâmet getirilmez, zevâid tekbirleri alınmaz. Namazdan sonra hutbe okunur. Hutbe bitince imam insanlara arkasını döner, hep beraber kıbleye yönelerek dua ve istiğfar ederek yağmur talep ederler (Kâsânî, Bedâi‘, 1/282-284).

Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde ise yağmur duasında bayram namazı gibi zevâid tekbirleri getirilerek cemaatle kılınan iki rek'atlık bir namaz ve hutbe vardır (Nevevî, el-Mecmû’, 5/74; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, 1/325).

YAĞMUR DUASI OKUNUŞU TÜRKÇE

Allahümme es’kına gaysen mugisen henien merien ğadeken mücellilen Seyhan ammen tabekan. Allahümme eskına’l-ğayse ve la tec’alna mine’l-kanitin. Allahümme inne bi’l-biladi vel’ibadi ve’l-halkı mine’l-levai ve’d-danki ma la neşku illa ileyke.Allahümme enbit lenezzer’a ve eddir lena’d-dar’a ve eskına min berakati’s-semai.Ve enbit lena min berekati’l-ardı. Allahümme inna nestağfiruke inneke künte gaffaran. Fe ersili’s-semae aleyna mindaran...

YAĞMUR DUASI ANLAMI

Allah'ım, bize yardım eden, içimize sinen, ferahlık veren, bol, yararlı her tarafı sulayan bereketli bir yağmur ihsan eyle. Allah’ım bizi yağmurla sula, bizi ümitlerini yitiren kimselerden eyleme. Allah’ım! Kullarda, illerde ve diğer yaratıklarında da öyle bir sıkıntı öyle bir darlık var ki senden başkalarına arz edemeyiz.

Ey yüce yaratıcımız, bizim için ekinleri bitir. sütlerimizi bollaştır. bizi göğün bereketlerinden sula. Bize yeryüzünün bereketlerinden ihsan eyle.

Ey cömert kerem sahibi Allah’ımız biz senden mağfiret dileriz, şüphe yok ki Sen bağışlayıcısın, bize gökten bol bol yağmurlar yağdır. Ey bağışlayıcı merhametli rabbimiz.