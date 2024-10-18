Yahya Sinvar kimdir? Yahya Sinvar öldü mü?

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İsrail basını Hamas lideri Yahya Sinvar’ın düzenlenen saldırı sonrasında öldürüldüğünü iddia etmesinin ardından Yahha Sinvar hakkındaki araştırmalar hız kazandı.

3 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda ölenlerden birinin Yahya Sinvar olduğu öne sürülüyorken vatandaşlar arama motorlarından Sinbar’ın ölüp ölmediğine dair araştırmalarını sürdürüyor.

Peki Hamas Lideri Yahya Sinvar öldü mü? Yahya Sinvar kimdir? İşte, tüm detaylar...

YAHYA SİNVAR KİMDİR?

Yahya Sinvar, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki liderlerinden biridir. 1962 doğumlu olan Sinvar, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın kurucularından biri olarak bilinir. Filistin'in Han Yunus kentinde doğan Sinvar, İsrail'e karşı düzenlenen direniş faaliyetlerinde önemli bir rol oynamış ve bu nedenle uzun yıllar İsrail hapishanelerinde hapis yatmıştır.

1989'da İsrail tarafından tutuklanarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Sinvar, 2011 yılında Gilad Şalit anlaşması kapsamında serbest bırakılmıştır. Serbest bırakıldıktan sonra Hamas'ın siyasi liderliğinde etkili bir pozisyona yükselen Sinvar, 2017 yılında Gazze Şeridi'ndeki Hamas liderliği görevine getirilmiştir.

Yahya Sinvar, hem askeri hem de siyasi faaliyetlerdeki sert tutumuyla tanınmaktadır ve Gazze'deki Hamas yönetimi üzerinde önemli bir nüfuza sahiptir.

YAHYA SİNVAR ÖLDÜ MÜ?

Saldırıya dair detayları paylaşan İsrail askerleri, Hamas'ın yeni lideri Sinvar'ın öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail medyası, Yahya Sinvar'a ait olan cenaze fotoğraflarını dolaşıma sokarak cinayeti doğruladı.