Yakıt kalıntısı sanmayın! Bakın uçaklar neden iz bırakıyor Herkes görüyor ama kimse nedenini bilmiyor. Uçakların havada bıraktığı beyaz izler bakın neden oluyor...

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Gökyüzüne baktığınızda bir uçak geçtiğini ardında kalan beyaz çizgi izlerden anlayabilirsiniz.

Uzunlukları ve şekilleri farklı olabilen bu izler, uçaklar tarafından bırakılır ve kendi kendine yok olur.

Herkesin gördüğü ama pek bilinmeyen bu çizgilerin nedenini sizler için araştırdık.

Uçak izleri: Contrail

Çoğu kişinin yakıt kalıntısı olarak tahmin ettiği bu izler, "contrail" olarak biliniyor.

İngilizcede yoğunlaşma anlamına gelen ''condensation'' ve iz anlamına gelen ''trail'' kelimelerinin birleşmesinden oluşan contrail, "uçak kuyruk izi" olarak tanımlanıyor.

Uçak izleri genellikle yüksek nemli ortamlarda, yani atmosferde su buharının bol olduğu yerlerde daha belirgin hale gelir.

Uçağın motorundan çıkan sıcak egzoz gazları, soğuk hava koşullarında hızla soğur ve su buharıyla birleşerek görünür hale gelir. Bu durum, uçakların belirli yüksekliklerde veya atmosferik koşullarda bıraktığı etkileyici ve belirgin beyaz izleri açıklar.