Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Star TV’nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, son bölümüyle ekranlara damga vurdu.

Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay’ın yazdığı sürükleyici senaryo, izleyicilerin her hafta heyecanla beklediği heyecanı yaratmayı sürdürüyor.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolünde yer aldığı dizi, yayınlanan yeni fragmanıyla bir kez daha büyük merak uyandırdı.

Peki, Yalı Çapkını’nda bu hafta neler olacak?

SİNAN VE DİYAR HİKAYESİ BİTİYOR

Ferit sonunda Sinan’ı buluyor. Sinan tutuklanarak gözaltına alınıyor. Dizide Sinan devri kapanacak.

Öte yandan, Diyar önemli bir adım atarak yüzükleri Ferit’e teslim ediyor ve böylece Diyar ile Ferit arasındaki ilişki de sonlanıyor. Ferit ve Seyran arasındaki tüm engeller ortadan kalkacak.

İşte Yalı Çapkını 84. Bölüm 2. Fragman…