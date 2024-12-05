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Haber Merkezi

Star TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Yalı Çapkını, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicileri büyülemeye devam ediyor.

Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay’ın kaleme aldığı dizinin yeni fragmanı yayınlandı ve yine izleyicileri merakta bıraktı.

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı yapım, sürükleyici olay örgüsüyle her hafta milyonları ekran başına topluyor.

Son bölümdeki sürpriz gelişmelerin ardından yayınlanan fragman, heyecanı bir üst seviyeye taşıdı.

Peki, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?

FERİT ÖLECEK Mİ?

Seyran’ın boşanma sürecinin tamamlanması, Ferit ve Seyran’ın önündeki engellerin kalktığı izlenimini verse de, fragmandaki bir sahne izleyenleri şaşkına çevirdi.

Ferit’in yere yığılması, sosyal medyada "Ferit’e ne oldu?" sorusunu gündeme taşıdı. Ferit ölecek mi? İşte Yalı Çapkını 86. bölüm 2. fragman…