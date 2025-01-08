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Haber Merkezi

Star TV’nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, bu hafta yine izleyicilerini ekrana kilitleyecek bir bölümle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Gerek etkileyici hikayesi, gerekse başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in müthiş performanslarıyla büyük beğeni toplayan dizi, yeni fragmanıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay’ın kaleme aldığı senaryosu ile dikkat çeken Yalı Çapkını, sürükleyici olay örgüsü ve şaşırtıcı gelişmeleriyle her hafta izleyicilerini ekran başına topluyor.

Yeni bölüm fragmanında yer alan sürpriz sahneler, izleyicilerde büyük bir heyecan yaratmış durumda ve dizinin bu bölümünde gerilimin yüksek olacağı sinyalleri veriliyor.

FERİT VE SUNA BASILDI

Seyran'ın Ferit ve Suna'yı basmasının sonucunda bomba patlayacak. Suna, Abidin'e boşanmak istediğini söyleyecek.

Ferit ve Abidin karşı karşıya gelecek. İşte Yalı Çapkını 90. bölüm fragmanı...