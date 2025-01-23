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Haber Merkezi

Yalı Çapkını, yeni bölümüyle bu Cuma 20.00’de Star TV ekranlarında yer alacak.

Yayınlanan fragmanıyla büyük beğeni toplayan dizide heyecan bir an bile düşmüyor.

Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay’ın kaleminden çıkan bu sürükleyici hikaye, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in etkileyici performanslarıyla izleyicileri yine büyüleyecek.

Suna, Seyran ve Ferit’in başına gelenler izleyicileri merakta bıraktı. Beklenmedik olaylarıyla bu bölüm yine çok konuşulacak.

SUNA ÖLDÜ MÜ?

Dizinin yeni bölüm fragmanı, Suna’nın kalbinin durduğu anlarla büyük bir dram yarattı.

Halasının “Başımız sağ olsun” sözleri, izleyicileri Suna’nın akıbeti konusunda endişeye sevk etti.

İşte Yalı Çapkını 92. Bölüm fragmanı…