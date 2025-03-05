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Haber Merkezi

Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, bu Cuma saat 20.00’de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yayınlanan yeni fragman, büyük ilgi görürken, dizide gerilim ve heyecan hız kesmeden devam ediyor.

Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay’ın kaleme aldığı bu sürükleyici hikaye, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in etkileyici performanslarıyla yine izleyicileri ekrana kilitleyecek.

Peki, Seyran ve Ferit’i nasıl bir gelecek bekliyor? Yeni bölümde tüm sorular yanıt bulacak!

FERİT'TEN SON KEZ EVLENME TEKLİFİ!

Dizinin en çok konuşulan çiftlerinden Ferit ve Seyran arasındaki ilişki, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Son fragmanda Ferit’in Seyran’a yaptığı evlenme teklifi büyük yankı uyandırdı.

“Benimle son kez evlenir misin?” sözleriyle duygusal anlar yaşatan Ferit, Seyran’ı bir kez daha şaşırtıyor.

Ancak asıl bomba Serpil’in geri dönüşü! Yeni bölümde izleyicileri büyük sürprizler bekliyor.