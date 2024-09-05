Yalı Çapkını’nda Pelin rüzgarları esecek! Ferit’in yeni gözdesi ortalığı yakacak... Senarist değişikliğinin ardından reyting rekortmeni dizide dengeler değişiyor. Yalı Çapkını’na yeni sezonda yeni Pelin geliyor. Ferit’in yeni gözdesi olacağı konuşulan o isim Seyran’ı unutturacak...

Editör: Seda Yeşilyurt

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını’nda yaşanan senarist değişikliği sonrasında hikayeye dahil olacak isimler gündeme bir bir geliyor.

Yeni sezona iddialı başlayacak dizinin hikayesinde yaşanacak değişiklikler heyecanla beklenirken sürpriz isimlerin dahil olması şaşırtmaya devam ediyor.

Dizinin başrol karakterleri Seyran ve Ferit’in hikayesinin yeni baştan yazılacağı sezonda diziye dahil olacak o isimden set paylaşımı geldi.

SETTEN HOŞGELDİM PAYLAŞIMI...

Diziye dahil olan isimler kulislerden bir bir sızarken Pelin Akil’den gelen set paylaşımı görenleri şaşırttı.

Yalı Çapkını’na dahil olduğunu sosyal medya aracılığı ile duyuran güzel oyuncu paylaşımında “İlk sahnemizi çektik Hoşgeldim YalıÇapkını” ifadelerini kullandı.