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Haber Merkezi

Star TV’nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, büyüleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekranların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Her bölümüyle seyircileri derinden etkileyen bu yapım, yine çok konuşulacak bir bölümle geliyor.

Senaryosu Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay tarafından kaleme alınan dizinin yayınlanan son fragmanı, sosyal medya platformlarında fırtına gibi esti.

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı dizide bu hafta heyecan dozu bir hayli yüksek.

FERİT'İN SONU GELDİ

Seyran ve Ferit, yeniden birlikteliğin tadını çıkarırken bela peşlerini bırakmıyor.

Ferit’in beklenmedik bir şekilde silah sesiyle yere yığılması izleyicileri şoke etti. Dizinin hayranları, "Ferit öldü mü?" sorusuna yanıt ararken beklenen fragman geldi.

İşte Yalı Çapkını 89. bölüm fragmanı…