Yanak kızarmasına dikkat: Meğer sebebi...

Yağmur Dinç

Yanaklarınızda sık sık kırmızılık oluyorsa dikkat...

Kızarık yanaklar, göze hoş geliyor olabilir ancak ciddi sinyaller veriyor.

Özellikle sıcaklık hissi de var ise, bu belirtilere kulak vermeniz gerekiyor.

İşte yanak kızarmasının sebebi olan hastalıklar...

BU HASTALIKLARIN BELİRTİSİ

1- Ciltte alerjik bir reaksiyon, kızarıklık ve kaşıntıya neden olabilir.

2- Rosacea: Bu cilt hastalığı, yüzün belirli bölgelerinde kızarıklık, sivilce benzeri lekeler ve kan damarlarının görünmesine yol açabilir.

3- Adet döngüsü, hamilelik veya menopoz gibi hormonel değişiklikler de yüz kızarıklığına neden olabilir.

4- Cilt enfeksiyonları veya sistemik enfeksiyonlar (örneğin, grip) yanaklarda kızarıklık oluşturabilir.

5- Lupus veya Sjögren sendromu gibi otoimmün hastalıklar da yüz kızarıklığı ile kendini gösterebilir.