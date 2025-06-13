Yangın riski panik yarattı: Binlerce yatak piyasadan çekiliyor

Haber Merkezi

ABD’de Oliver & Smith markasına ait 16.530 adet yatak, ciddi güvenlik riski nedeniyle geri çağrıldı.

Yetkililer, söz konusu yatakların yangına karşı gerekli standartları karşılamadığını ve bu durumun kullanıcılar için ciddi yaralanma hatta ölüm riski doğurabileceğini açıkladı.

Bu durum, özellikle olası bir yangın anında yatakların alev alarak tehlikeyi büyütme potansiyeli taşıdığı anlamına geliyor.

Tehlike altındaki ürünler arasında Twin, Twin-XL, Full, Short Full, Queen, Short Queen, King ve California King ölçülerinde satılan 6 inçlik hibrit yataklar bulunuyor.

TÜKETİCİLERE “KULLANMAYIN” UYARISI

Yetkililer, bu ürünleri kullanan tüketicilere derhal kullanımı durdurmalarını ve güvenliği sağlamak adına, yatakların üzerine serilmek üzere sunulan ücretsiz koruyucu örtü için Agro Superior Group ile iletişime geçmelerini tavsiye ediyor.

Bu örtü, yatakları yürürlükteki yanıcılık standartlarına uygun hale getiriyor.