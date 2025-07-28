Birçok ilimizde meydana gelen yangınlar sebebiyle Ulaştırma ve Altyapı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılıyor.

Vatandaşlar yangın sebebiyle trafiğe kapalı olan yollar konusunda araştırmalarını sürdürüyorken Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Kapalı Yollar listesi güncelleniyor.

Söz konusu listede yolun neden, ne zaman kapatıldığı gibi bilgiler yer alıyor. Peki, Yangın sebebiyle kapalı olan yollar hangileri? 28 Temmuz güncel kapalı yollar listesi…

YANGIN SEBEBİYLE KAPALI OLAN YOLLAR HANGİLERİ?

Orman yangını nedeniyle bazı yol güzergahlarının trafiğe kapatıldığını duyuruldu. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yer alan KAPALI YOLLAR listesine aşağıda yer alan linkten ulaşarak yangın nedeniyle trafiğe kapatılan güncel güzergah bilgilerine erişebilirsiniz.

KAPALI YOLLAR LİSTESİ