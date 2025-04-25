‘Yangın’ tehlikesi taşıyor! Bu cihazları hemen çıkartın: Tehlike çanlarını çaldırıyor

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Tasarruf sağlama amacıyla satışı yapılan ancak yapılan inceler sonucunda tasarruf sağlamadığı ortaya çıkan o cihazlar hakkında tüketicileri yakından ilgilendiren bir duyuru yapıldı.

Voltajı dengelediği, elektrik akımını optimize ettiği ve böylelikle ev aletlerinin verimini artırdığı gibi iddialarla pazarlanan enerji tasarruf cihazları hakkında bağımsız tüketici kuruluşu Winch? tarafından yapılan uyarı dikkat çekti.

Söz konusu cihazlar üzerinde yapılan testlerde temel elektrik güvenliği standartlarının karşılanmaması nedeniyle ciddi tehlikeler barındırdığı ortaya çıktı.

STANDARTLAR UYUMSUZ

Which? tarafından, popüler online alışveriş siteleri, AliExpress, Amazon, eBay, Shein, Temu ve TikTok Shop üzerinden temin edilen sekiz farklı cihazı test edildi.

Test edilen ürünlerde kötü kalite lehimleme, yüksek oranda kurşun kullanımı ve standart dışı kondansatörler kullanıldığı ortaya çıktı. Bu da ürünlerin güvenli üretim şartlarına uymadığını ve sağlık açısından riskli olduğun belirlendi.

2022 yılında İngiltere Ürün Güvenliği ve Standartları Ofisi, AliExpress, eBay ve Wish platformlarında satılan benzer dört cihazı resmen geri çağırmış ve bu ürünlerin ciddi yangın ve elektrik çarpması riski taşıdığı açıklanmıştı.

YORUMLAR KALDIRILDI

Amazon, eBay, Shein, AliExpress ve Temu gibi platformlar, söz konusu ürünleri şikâyet üzerine kaldırdıklarını ve güvenlik kurallarına bağlı kaldıklarını belirten açıklamalar yaptı. Ancak çoğu, ürünlerin tekrar tekrar siteye yüklenmesini engelleme konusunda kalıcı bir çözüm sunabilmiş değil.

Shein, ilgili ürünü site üzerinden kaldırdıklarını ve güvenlik konusunda titiz davrandıklarını belirtirken; Temu, söz konusu ürünü sistemlerinin daha önceden tespit ettiğini ve yayından kaldırdığını açıkladı. TikTok ise herhangi bir açıklama yapmadı.