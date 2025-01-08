Yangında küle dönmüştü: Şakir Paşa Ailesi’nin yanan köşkünde yapımcının zararı dudak uçuklattı

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Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza gibi başarılı isimlerin yer aldığı Şakir Paşa Ailesi dizisinin çekildiği platoda geçtiğimiz haftalarda çıkan yangın gündemde adeta bomba etkisi yaratmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan yangının ardından ekrana ara veren dizinin çekimleri başlarken yangının da nedeni belli oldu.

Köşkü küle çeviren yangının nedeninin belli olmasının ardından yapımcının zararı da beraberinde ortaya çıktı.

ZARAR DUDAK UÇUKLATTI

Dizinin çekimlerinin gerçekleştiği köşkün yanmasının ardından iki haftadır yeni bölümü yayınlanmayan dizinin platosunda çıkan yangının nedeni ortaya çıkardan yapımcının zararı ise dudak uçuklattı.

Büyükada’daki köşkünün aynısını inşa eden yapımcının yangın sonrasında ise zararının 50 milyon TL olduğu iddia edildi.