Yanlış Pişirilen Balık Zehire Dönüşüyor: İşte En Tehlikeli Yöntem

Yağmur Dinç

Balık mevsiminde sık sık tüketenler, sağlığı için çok faydalı bir şey yapıyor.

Ancak, balık doğru pişiriliyor ise...

Omega-3 bakımından oldukça zengin olan bu şifa deposu, yanlış pişirildiğinde zehirlenmeye kadar götürebiliyor.

İşte, balığın zehirlemesine yol açan o yöntem...

FÜMELERE DİKKAT

Balık pişirme yöntemleri arasında genellikle kızartma, fırın ve ızgara tercih ediliyor.

Ancak, füme balıklar da bir o kadar seviliyor.

Uzmanlar füme balıklar hakkında oldukça önemli uyarılarda bulunuyor.

Füme somon gibi yemeye hazır füme balıklar, listeriosise sebep olan bakterileri içinde barındırabiliyor. Pek çok insan bu zehirlenme sonrası belirti göstermiyor veya ağrı ve ishal gibi problemler yaşıyor.