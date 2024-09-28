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Yapay zeka tahmin etti! Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı...

Yapay zeka tahmin etti! Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı... Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm dünyada devam ediyorken yapay zeka tahmini şoke etti. Şampiyonlar Ligi’nin kazananı tahmin eden yapay zeka, Türk takımı tahmini büyük yankı uyandırdı.