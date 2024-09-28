Yapay zeka tahmin etti! Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı...

Haber Merkezi
Yapay zeka tüm dünyada futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Şampiyonlar Ligi hakkındaki tahmini ile şaşırtmayı başardı.
2103 yılına kadar oynanacak Şampiyonlar Ligi’nde kupayı kazanacak olan takımları tahmin eden yapay zeka Türk takımı tahminiyle gündem oldu.
Dev futbol kulüpleri arasında yer alan Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Atletico Madrid şampiyonluk listesine damga vururken listede 2 Türk takımı da yer aldı.
O YILLARDA ŞAMPİYON TÜRKLER!
2024 – BARCELONA
2025 - MANCHESTER UNITED
2026 - BAYERN MUNIH
2027 – LIVERPOOL
2028 - MANCHESTER CITY
2029 - MANCHESTER CITY
2030 – MILAN
2031 - REAL MADRID
2032 - REAL MADRID
2033 – PSG
2090 - BEŞİKTAŞ
2091 - GALATASARAY