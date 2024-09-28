Yapay zeka tahmin etti! Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı...
Haber Merkezi

Yapay zeka tüm dünyada futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Şampiyonlar Ligi hakkındaki tahmini ile şaşırtmayı başardı.

2103 yılına kadar oynanacak Şampiyonlar Ligi’nde kupayı kazanacak olan takımları tahmin eden yapay zeka Türk takımı tahminiyle gündem oldu.

Dev kulüpleri arasında yer alan Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Atletico Madrid şampiyonluk listesine damga vururken listede 2 Türk takımı da yer aldı.

O YILLARDA ŞAMPİYON TÜRKLER!

2024 – BARCELONA

2025 - MANCHESTER UNITED

2026 - BAYERN MUNIH

2027 – LIVERPOOL

2028 - MANCHESTER CITY

2029 - MANCHESTER CITY

2030 – MILAN

2031 - REAL MADRID

2032 - REAL MADRID

2033 – PSG

2090 - BEŞİKTAŞ

2091 - GALATASARAY

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Seda Yeşilyurt
Editör