Yapıştırıcıdan kurtulmak aslında bu kadar kolaymış! Bu yöntem ile yaptırıcıdan iz dahi kalmıyor… Hemen her şey için kullandığımız japon yapıştırıcısının yanlışlıkla bulaştığı yerlerden temizlenin öyle kolay bir yolu var ki duyan şaşıp kalıyor. İşte yapıştırıcıdan kolayca kurtaran o yol…

ensonhaber.com

Japon yapıştırıcısı hemen her yerde yapıştırmak istediğimiz herhangi bir şey oluğunda aklımıza gelen ilk yoldur. Ancak yapıştırıcılığının kuvvetinin yanında bir de bulaşan yerlerden temizleme sıkıntısı yaşatır.

Tabii japon yapıştırıcısının bulaştığı yerlerden çıkarmanın yöntemleri de yok değil. Eğer işinizi hallettikten sonra bu yapışkan madde elinize veya mobilyanıza bulaştıysa bu doğru temizlik yöntemleri ile kolayca çıkarmanız mümkün olacaktır.

Su ve sabun…

Ellerinize Japon yapıştırıcısı bulaştıysa ve henüz tamamen kurumadıysa, su ve sabunu birlikte kullanarak iyice ovun. Bu, çoğu durumda yapıştırıcı parçalarının çıkmasına yardımcı olacaktır.

Aseton veya tiner…

Eğer yapıştırıcı tamamen kurumuşsa, daha güçlü bir temizleyiciye ihtiyaç duyabilirsiniz. Pamuk pede biraz aseton veya tiner dökün. Ardından, sertleşmiş Japon yapıştırıcısına uygulayın ve hafifçe ovalayın. Dikkatlice yapıştırıcıyı çıkarın, ancak cildinizi tahriş etmemeye dikkat edin.

Mobilya ve diğer yüzeylerdeki yapıştırıcıyı temizlemek için…

Mobilyanıza veya başka bir yüzeye japon yapıştırıcısı bulaştıysa, yapıştırıcının durumuna bağlı olarak sıcak su ve sabun kullanabilirsiniz. Yumuşak bir bezle yapıştırıcının üzerini silin. Eğer hala çıkmıyorsa, aseton veya tiner gibi güçlü bir temizleyici deneyebilirsiniz.

Yapıştırıcıyı temizledikten sonra, yüzeyi iyice durulayın ve temizleyin. Kalıntı bırakmaması için temiz su kullanın.

Beyaz sirke…

Bir pamuklu bez veya pamuklu çubuk kullanarak beyaz sirkeyi lekenin üzerine uygulayın. Bir süre bekletin ve sonra nazikçe silin. Bu, yapıştırıcıyı çözebilir.

Isopropil Alkol…

İnce bir tabaka isopropil alkolü lekenin üzerine sürün. Alkol, yapışkan maddenin çözülmesine yardımcı olabilir. Daha sonra temiz bir bezle silin.

Balmumu veya Yağ Bazlı Çözücüler…

Yapıştırıcı lekesini çıkarmak için balmumu veya yağ bazlı çözücüler kullanabilirsiniz. Ancak, bu tür çözücülerin yüzeyi etkileyip etkilemeyeceğini test etmek önemlidir.