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Yaranın üzerine bir miktar dökün, bir solukta iyileşin

Yaranın üzerine bir miktar dökün, bir solukta iyileşin Hassas ciltler için ufak bir kesik, faciayla sonuçlanabilir. Bu yaraların hemen iyileşmesi için bu yöntemi deneyin. Yaranın üzerine bir miktar dökmeniz yeterli.