Yargıç, savcı ve avukat cübbelerinin düğmesiz olmasının sebebi bakın neymiş...

Hüseyin Topuz

Hukuk sistemi, adaletin sağlanmasında tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine dayanır.

Bu ilkelerin, yargı dünyasında görsel bir yansıması olarak karşımıza çıkan cübbeler, şekil ve tasarımlarıyla derin anlamlar taşır.

Yargıç, savcı ve avukat cübbelerinin düğmesiz olmasının ardında önemli bir sembolik anlam yatar.

Bu durum, adaletin tarafsızlığını, bağımsızlığını ve eşitliğini temsil eder. Düğmelerin olmaması, yargı mensuplarının makam, unvan ya da herhangi bir statüden bağımsız olarak sadece hukuka ve adalete hizmet ettiklerini ifade eder.

Cübbelerde düğme bulunmaması aynı zamanda, yargı mensuplarının davada tarafsız olduğunu ve hiçbir kişisel bağ, çıkar veya ön yargıya yer vermeden karar verdiklerini simgeler.

Yani, yargı önünde herkes eşittir ve cübbenin düğmesiz oluşu bu eşitliği görsel olarak vurgular.

Bu gelenek, hukuk sisteminin temel değerlerinden biri olan adaletin tarafsızlığını güçlü bir şekilde ifade etme amacını taşır.