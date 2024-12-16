Yargıtay açıkladı: O sosyal medya hesapları affedilmeyecek!

Antalya’da yaşan bir kişi sosyal medya platformu Facebook üzerinden başkasına ait ad, soyad, telefon numarası ve fotoğrafını kullanarak açtığı hesap nedeniyle mahkemelik oldu.
Adına açılan sahte hesabı fark eden vatandaş, ilgilinin tespit edilerek cezalandırılması için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Kimliği tespit edilen sahte hesap kullanıcısı, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan Alanya 8. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, yargılama sırasında müştekinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle davanın düşmesine karar verdi.
ÜST MAHKEMEYE TAŞINDI CEZASI BELLİ OLDU!
Düşmesi yönünde verilen kararın istinaf incelemesini yapan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını ortadan kaldırarak, sahte bilgiler ile hesap oluşturan sanıpa 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.
Temyiz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan sanığa verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı.
Dairenin kararında, toplanan deliller kapsamında sanığın üzerine atılı suçu işlediği belirtilerek, istinaf mahkemesince sanık hakkında verilen mahkumiyet kararının hukuka uygun olduğuna işaret edildi.