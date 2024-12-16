Haberler



Bilgi



Yargıtay açıkladı: O sosyal medya hesapları affedilmeyecek!

Yargıtay açıkladı: O sosyal medya hesapları affedilmeyecek! Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından alınan yeni bir karar gündem oldu. Başkasının fotoğraf ve bilgileriyle açan kişiye mahkeme tarafından verilen ceza şaşırttı.