Yarı otomatik ofsayt sistemi nedir? Yarı otomatik ofsayt teknolojisi nasıl çalışır? TFF, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren yarı otomatik ofsayt sistemine geçileceğini bildirdi. Peki, yarı otomatik ofsayt sistemi nedir?

ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemine geçileceğini açıkladı.

TFF, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren ligimizde de kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

Buna göre yarı otomatik ofsayt sistemi, Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak maçlarda kullanılmaya başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama ile 20 Süper Lig stadında altyapı kurulumlarının tamamlandığı belirtildi.

Peki yarı otomatik ofsayt sistemi nedir ve nasıl çalışır? İşte merak edilenler...

Yarı otomatik ofsayt sistemi nedir?

Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi, futbolcuların vücutlarındaki 29 farklı bölgeyi eş zamanlı takip edebilen ve ofsayt kararını çok kısa sürede VAR görevlileri ve saha içi hakemleriyle paylaşan bir sistemdir.

Dünyanın farklı liglerinde kullanılan bu sistem bu haftadan itibaren Trendyol Süper Lig maçlarında kullanılmaya başlayacak.

Yarı otomatik ofsayt teknolojisi nasıl çalışır?

Maçın oynandığı stadyumun farklı bölgelerine yerleştirilen 12 kamera ile futbolcuların bir saniye içerisindeki 50 hareketi kaydedilir. Hakemler de ofsayt olarak geçen 29 vücut hareketini inceleyerek son kararlarını verir.