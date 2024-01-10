Yarın kandil mi? 11 Ocak Perşembe ne kandili? Müslüman alemi, Üç Aylar'ın ilk kandil gecesine kavuşmayı bekliyor. Peki, yarın kandil mi? 11 Ocak ne kandili? İşte detaylar...

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İslam alemi, kutsal bir döneme giriş yapıyor.

Üç Aylar olarak bilinen bu süreçte Recep, Şaban ve Ramazan ayları idrak edilecek.

Bu ayların habercisi ise kandil olacak.

Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili ne zamana denk geliyor sorusu, kısa bir süre kala gündemde yerini aldı. Bu kapsamda arama motorlarında "yarın kandil mi", Regaip Kandili ne zaman", "yarın ne kandili" gibi sorular araştırılıyor.

Peki, 11 Ocak Perşembe kandil mi, ne kandili? İşte detaylar...

Yarın kandil mi?

2024 yılının ilk kandili, yarın yani 11 Ocak Perşembe gününe denk geliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi 2024 kapsamında, yarın Regaip Kandili olarak eda edilecek.

Müslümanlara Regaip Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar, dua ve zikir yapmaları tavsiye ediliyor.