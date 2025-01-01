Üç Aylar, 2025'in ilk günü itibarıyla başladı.
Recep ayını idrak eden Müslüman alemi, 30 Ocak'a kadar çeşitli ibadetler yapacak.
Akabinde ise Şaban ayı gelecek.
Bu kapsamda, yılın ilk kandili da yaşanacak.
Vatandaşlar, "2025'in ilk kandili ne zaman", "yarın kandil mi," "2 Ocak 2025 ne kandili" sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...
2 OCAK 2025 KANDİL Mİ
Regaip Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece yani 2 Ocak'ta idrak edilecek.
REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ
Kökü "arzulamak, meyletmek" anlamlarına gelen regâib sözcüğü, hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel” anlamlarında kullanılır.
Bu özel gecede bir Müslümanın yerine getirebileceği ibadetler şunlardır:
Oruç tutmak
Kaza ve nafile namazları kılmak
Kur'an-ı Kerim okumak
Tövbe etmek
Dua etmek
Salavat getirmek
Sadaka vermek
Hamd ve şükür etmek