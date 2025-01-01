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Yarın kandil mi? 2025'in ilk kandili "Regaip" ne zaman, hangi tarihte?

Yarın kandil mi? 2025'in ilk kandili "Regaip" ne zaman, hangi tarihte? Yeni yılın ilk günü, İslam alemi için de Üç Aylar'ın başlangıcına denk geldi. Bu kapsamda, 2025'in ilk kandili de eda edilecek. Peki, yarın kandil mi, ne kandili? 2 Ocak Perşembe ne kandili? İşte detaylar...