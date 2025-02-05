Yarın okul var mı, tatil mi? 6 Şubat 2025 hangi illerde okullar tatil?

Yağmur Dinç

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin üzerinden 2 yıl geçti.

O depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da maddi manevi kayıplara sebep oldu.

Geçtiğimiz yıl, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin yıl dönümünde bazı illerde okullar tatil edilmişti. Bu seneye ilişkin tatil haberleri de araştırılmaya başladı.

Konuyla ilişkin açıklamalar için gözler illerin valiliklerine çevrildi.

Peki, 6 Şubat’ta okullar tatil mi, var mı? Hangi illerde okullar tatil olacak? Detaylar haberimizde...

6 ŞUBAT 2025 OKULLAR TATİL Mİ

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat, ülkemizde resmi tatil yapılmamıştır.

Okullarda 6 Şubat 2025 günü bazı iller hariç eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek.

Depremin ikinci yılı nedeniyle 6 Şubat'ta Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Malatya'da eğitime ara verilecek.

Anma programı ve depremde yakınlarını kaybetmiş vatandaşlar tarafından yapılacak mezarlık ziyaretleri dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel de idari izinli sayılacak.