Yarın okullar tatil mi? Deprem önlemi! 25 Nisan Cuma ders var mı, tatil mi?

Yağmur Uçar

İstanbul'da 23 Nisan öğle saatlerinde yaşanan 3.9 ve 6.2'lik deprem, büyük bir korku yaşattı.

Devam eden artçı depremler, vatandaşları endişelendirdi.

Bu kapsamda Megakent'te binlerce kişi sokağa döküldü ve evlerine giremedi.

Okul bahçelerine ve parklara sığınan vatandaşlar, geceyi de buralarda geçirdi.

Eğitime ara verilmesi kararı için ise gözler MEB'e çevrildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki; yarın okullar tatil mi? 25 Nisan Cuma okul var mı? İşte tatil olan iller...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 2025

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada İstanbul'da okulların 2 gün boyunca tatil olacağını duyurdu.

Tekirdağ Valiliği, il genelindeki okullarda yarın eğitime ara verildiğini duyurdu. Benzer şekilde, Kocaeli ve Yalova'da da okulların bir gün süreyle tatil edildiği açıklandı.

Üniversiteler, anaokulları, ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve liseler 24-25 Nisan'da tatil olacak.

Diğer illerde ise eğitim ara vermeden devam edecek.