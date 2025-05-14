Yaş Çay KG Fiyatı 2025: Yaş çay alım fiyatı ne kadar, kaç TL?

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Türkiye, çay üretiminde dünyanın ilk sıralarında yer almaya devam ediyor.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 2025 yılı yaş çay sezonunun başlamasıyla, zamlı yaş çay alım fiyatları gündeme geldi.

Özellikle Doğu Karadeniz'in en önemli gelir kaynaklarından biri olan yaş çayın 2025 yılında hangi fiyattan satın alınacağı merak konusu oldu.

Peki, bu sene yaş çay fiyatı ne kadar oldu? 2025 Yaş çay fiyatı açıklandı mı, kaç TL? 2025 yaş çay kg fiyatı...

2025 YAŞ ÇAY FİYATI NE KADAR

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 25,44 lira olarak duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçen yıl yaş çay rekoltesinin 1 milyon 430 bin ton olduğu anımsatıldı.

ÇAYKUR'un 2024'te 49 yaş çay fabrikasında 783 bin ton yaş çay alımı yaptığına işaret edilen açıklamada, "ÇAYKUR, bu yıl ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2024 yılında kilogram başına 19 lira olan yaş çay bedeli 2025 yılı için 25,44 lira olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.