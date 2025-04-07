Yasa tasarısı ilk aşamayı geçti: Hafta sonları alkol satışı yasaklanıyor!

Haber Merkezi

Rusya’da alkolle mücadelede yeni bir dönem başlıyor olabilir. Hafta sonları alkol satışının tamamen yasaklanmasını öngören yasa tasarısı, Devlet Duması’nda ilk siyasi desteğini aldı ve ülke çapında büyük yankı uyandırdı.

Tasarının arkasındaki isim, Devlet Duması Sağlık Komitesi üyesi Biysultan Hamzayev. Önerisinin ilham kaynağı ise alkol tüketiminin sınırlandığı Vologda bölgesi.

Bu bölgede sadece hafta içi, günde iki saatlik bir zaman diliminde alkol satışı yapılabiliyor. Hafta sonları ise tamamen yasak. Hamzayev, bu "ayıklık deneyiminin" toplumda olumlu karşılık bulduğunu savunuyor.

Rus haber ajansı TASS’a konuşan Hamzayev, “Bu kısıtlamalara karşı halktan bir alkolik protestosu gelmedi. Aksine, vatandaşlar bu uygulamayı destekledi,” ifadelerini kullandı. Veriler de bunu destekler nitelikte: Yalnızca bir ayda bölgedeki alkol satışları %19, alkollü içki dükkanlarının sayısı ise %50 oranında azaldı.

KAVGA, KAZA VE SUÇ ORANI AZALDI!

Hamzayev’e göre bu yasa sayesinde izinsiz içki satışı yapan yerler kapandı, kavga, kaza ve suça karışma oranları azaldı.

Kasım 2024’te kabul edilen yasa, Mart 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Hamzayev daha önce de alkolle mücadele kapsamında benzer önerilerde bulunmuştu.

Yasa tasarısı, benzer uygulamaların görüldüğü Yakutistan, Buryatya, Moskova, Kaluga, Transbaykal ve St. Petersburg gibi bölgelerde de uygulanıyor.

Bu önlemler genellikle satış saatlerinin kısaltılması ve alkol satışı yapan iş yerlerinin yerleşim alanlarından çıkarılmasını kapsıyor.