Yaşayan Nostradamus’un 2024 kehanetleri! Her şey alt üst olacak… ‘Yaşayan Nostradamus’ olarak bilinen Brezilyalı medyum Athos Salome, 2024 yılı kehanetlerini sıraladı. Her şeyin değişeceği bir yıl bizi bekliyor…

ensonhaber.com

Kraliçe Elizabeth'in ölümünü ve Korona virüs salgınını tahmin ettiğini iddia edilmişti. "Yaşayan Nostradamus" lakaplı Brezilyalı medyum Athos Salome, 2024 yılına ilişkin kehanetlerini bir bir açıkladı.

Binlerce kehanet yazan ve tüm dünya tarafından tanına ünlü kahin Nostradamus’a benzetilen Brezilyalı medyum Athos Salome henüz 37 yaşında.

Yaşayan Nostradamus 2024 yılında yaşanacak olan kehanetlerini açıkladı. Küresel bir felaketten uzaylılarla temas kurulacağına kadar birçok tahminini açıkladı.

Ayrıca, Brezilyalı ünlü medyum, 2022 Dünya Kupası'nı hangi ülkenin kazanacağını ve Ukrayna'nın işgalini başarıyla tahmin ettiğini iddia ediyordu.

İşte Brezilya medyum Athos Salome’nin 2024 yılına ilişkin kehanetleri…

3. DÜNYA SAVAŞI

Yaşayan Nostradamus’un ilk tahmini, yeni bir tehdidin küresel bir çatışmaya yol açacağı ancak bunun Ukrayna veya Gazze'deki savaşlardan kaynaklanmayacağı yönünde.

Medyum tehdidin Güney Çin Denizi'ndeki bir olaydan veya büyük bir siber saldırıdan kaynaklanacağını söylüyor.

ABD İŞGAL EDİLECEK

Salome, 2024 yılında ABD'nin işgal edileceğini iddia ediyor.

Ünlü medyum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD ihanete uğrayacak ve işgal edilecek, saldırıyı planlıyorlar ve Osama Bin Ladin'in 11 Eylül 2001'deki saldırısından daha kötü olacak." ifadelerine yer verdi.

DOĞAL AFETLER

Salome'un iddialarına göre bir dizi doğal afet dünyayı kasıp kavuracak. Salome ayrıca, bu olayların "tam olarak nerede gerçekleşeceğini" bildiğini söylüyor.

Ümlü medyum Orta Doğu, Afrika ve ABD'nin bir dizi doğal afetle karşılaşacağını iddia ediyor.

Bu afetler arasında kasırgalar, fırtınalar ve orman yangınları yer alıyor.

ÖLÜLERLE KONUŞMAK

Salome, 2024 yılında yapay zeka sayesinde insanların ölen sevdikleriyle konuşabileceklerini öngörüyor.

Ölen sevdiklerinizle konuştuğunuzu ve hatta geçmiş yaşamlardan sırlar keşfettiğinizi hayal edin - Salome'un iddiasına göre hepsi yapay zekadaki bir yenilik sayesinde mümkün olacak.

Salome, bu teknolojinin halihazırda dünyanın herhangi bir yerinde gizlice kullanıldığına inanıyor.

ÖLÜMCÜL BİR SALGIN

Salome, Antarktika'da yıllardır buzun içine gömülmüş virüslerden kaynaklanan yeni bir ölümcül salgının ortaya çıkacağını öngörüyor.

Salgın Güney Kutbu'ndan hızla yayılacak ve "tüm dünyayı kasıp kavuracak. Bu yeni virüse karşı mücadele tahmin edilebileceğinden daha uzun sürecek.

Salome öngördüğü salgın hakkında, "Bu yeni virüs kontrol altına alınmazsa acılar, zihinsel ve maddi hasarlar ölümleri çoğaltacak ve bu virüs tarihin en büyük azraili olarak anılacak." dedi.

UZAYLILARLA TEMAS

Salome, bu yılın uzay araştırmalarında büyük bir sayfa açacağına inanıyor.

Medyum insanlarla uzaylıların "bir teleskop ağı tarafından yakalanan şifreli sinyaller" aracılığıyla iletişim kuracaklarını iddia etti.

Buna göre "zengin materyallerle dolu bir asteroidin" keşfedilmesinin ardından yeni bir uzay yarışı ateşlenecek.