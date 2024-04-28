Yaşlılara destek ödemesi: YADES 2024 nedir, nasıl başvurulur? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşlılar için hazırlanan YADES programına ilişkin açıklamalarda bulundu. Destek ödemelerinin yapılacağı YADES kapsamında başvurular da başladı. İşte Yaşlılara Destek Programı hakkında bilgiler...

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Türkiye'de yaşlı nüfusu büyük bir popülasyona denk geliyor.

Hükümet ve bakanlıklar, yaşlıların hayatlarına destek olabilmek için farklı projeler hazırlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, müjdeyi verdi.

Bakan Göktaş, yaşlı vatandaşlarımızın yaşamlarının desteklenmesi için Yaşlı Destek Programı olan (YADES 2024) başvurularının başladığını açıkladı.

YADES projesinde belediyelerle ortak çalışma yapılacağını ve proje kapsamında 11 milyon 278 bin lira ödenek ayrıldığı duyuruldu.

Peki, YADES nedir ve nasıl başvurulur? İşte detaylar...

YADES nedir

YADES; Türkiye’de ikamet eden ve hizmete ihtiyaç duyan, 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmesi ile biyo-psiko sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekânlarda gerekli olan bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılmasını ve bu hizmetlerin ülke genelinde yaygınlaştırılmasını amaçlayan bir programdır.

YADES 2024 başvurusu

YADES programına öncelikle belediyeler başvuracak ve akabinde vatandaşlar için duyuru yapılacak.

YADES 2024 programı kapsamında ayrılan ödeneğin bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında belediyelerin hazırlayacakları ve valiliklerce teklif edilecek projeler için kullandırılacağını kaydeden Göktaş, proje sürelerinin 1 yıl olacağını, onaylanan projelerin belediyeler tarafından uygulanacağını, denetimlerin ise valilikler aracılığıyla yürütüleceğini ifade etti.

Göktaş, programa başvuracak belediyelerin hazırlayacakları proje tekliflerini en geç 3 Haziran saat 17.00'ye kadar valiliklere teslim etmesi gerektiğini bildirdi.