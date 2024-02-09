Yastığınız ıslaksa yandınız! Uykuda salya akması bakın neyin habercisi... Uykuda akan salyanın ölümcül hastalıkların habercisi olabileceğine dikkat çekildi.

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Uyurken salya akması, oldukça yaygın bir durumdur ve genellikle normal bir fizyolojik süreçtir.

Uyurken vücut rahatlar ve kaslar gevşer. Bu durum, ağız ve boğaz kaslarının da gevşemesine neden olabilir, bu da salyanın serbestçe akmasına yol açabilir.

Belirli yatış pozisyonları, özellikle yan yatma pozisyonu, salyanın akışını artırabilir.

Ancak, bu salya akması hali bazı ciddi problemler de teşkil ediyor.

Parazit işareti

Uykuda ağızdan salya akması, nadir de olsa bağırsak parazitlerinin habercisi olabilir.

Sağlığınızı tehdit etmemesi açısından uzmana danışmak faydalı olabilir.