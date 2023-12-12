Yastık altındaki altınları çıkarın! O tarihte fırlayacak Son dönemlerde rekor düşüş yaşayan gram altın, önümüzdeki haftalarda tekrardan fırlayacak. Ekonomi Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları tarih vererek uyardı.

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Son dönemde altın piyasasında yaşanan sert düşüşler ve volatilite, yatırımcıların dikkatini çekerek ekonomi uzmanları tarafından değerlendirilmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde rekor seviyelere ulaşan gram altın fiyatları, ani bir düşüşle piyasalarda dalgalanmaya sebep oldu.

İslam Memiş, altın piyasasındaki bu sert düşüşlerin nedenlerini ve gelecek beklentilerini açıkladı.

İslam Memiş'in altın piyasasındaki bu değerlendirmesi, yatırımcılar ve piyasa takipçileri tarafından yakından takip edilirken, gelecek dönemde altın fiyatlarının seyri merak ediliyor.

Altın fiyatları neden düştü?

Ekonomi uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının son düşüşünde etkili olan faktörleri değerlendirdi. Yaptığı açıklamada, özellikle Amerika'dan gelen ekonomik verilerin ve kar satışlarının altın piyasasını etkilediğini belirtti. Aralık ayına ait Amerikan tarım dışı istihdam verilerinin özel bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

2024 yılına kadar zirve yapacak!

Ekonomi uzmanı İslam Memiş, orta ve uzun vadeli yatırımcılara yönelik önemli tavsiyelerde bulundu. Altın piyasasındaki düşüşlerin kalıcı olmadığını vurgulayan Memiş, özellikle altın borcu olanlar için bu dönemin alım fırsatları doğurabileceğini ifade etti.

Ayrıca, 2024 yılına kadar gram altının 2500 ila 2700 lira seviyelerine ulaşabileceğini öngörerek, yatırımcılara bu fiyat seviyelerinin alım için uygun olabileceğini söyledi.