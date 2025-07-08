Yatırımcısına en çok kazandıran futbol kulüpleri listendi! İşte, zirvenin sahibi

Dünyanın en çok izlenen spor dallarından olan futbol yalnızca bir spor dalı değil aynı zamanda yatırım aracı olarak da öne çıkıyor.

Borsada işlem gören dünyanın önde gelen futbol kulüpleri yatırımcılarına kazandırmaya devam ederken 2025 yılına dair veriler yayınlandı.

2025 yılının ilk yarısından yatırımcına en çok kazandıran kulüplerin ortaya çıktığı verilerde bakın zirvenin sahibi kim oldu. İşte, dünyada yatırımcısına en çok kazandıran futbol kulüpleri…

YATIRIMCININ YÜZÜ GÜDÜ

Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri, ocak-haziran döneminde hisse senedi piyasalarında iyi bir performans sergiledi. Borda işlem gören futbol kulüplerinin yılın ilk yarısında 6'sı değer kazanırken, 2'si değer kaybetti.

Yılın ilk 6 ayında yatırımcısına Portekiz ekibi Benfica yüzde 61,9, Alman ekibi Borussia Dortmund yüzde 25,2 İskoç ekibi Celtic yüzde 16,4, İngiliz ekibi Manchester United yüzde 3, İtalyan ekibi Juventus yüzde 2,2 ve Hollanda ekibi Ajax yüzde 1,5 kazandırdı.