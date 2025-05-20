Yatmadan önce bir kaşık bal yemenin faydaları saymakla bitmiyor

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Geleneksel tıbbın vazgeçilmezlerinden biri olan bal, yalnızca sabah kahvaltılarında değil, gece yatmadan önce tüketildiğinde de vücut için birçok fayda sağlıyor.

Uzmanlar, özellikle doğal ve katkısız balın uyku kalitesinden sindirime kadar birçok alanda olumlu etkiler yarattığını belirtiyor.

Yatmadan önce bir kaşık bal yemenin en bilinen faydalarından biri daha kaliteli bir uyku sağlaması.

Bal, beynin melatonin üretimini destekleyen insülin düzeylerini artırıyor. Bu da uykuya geçişi kolaylaştırıyor ve gece boyunca daha derin, kesintisiz bir uyku uyumanıza yardımcı oluyor.

Ayrıca gece tüketilen bal, karaciğerin gece boyunca enerji depolarını yenilemesine yardımcı olarak vücudun dinlenme sürecine katkıda bulunuyor.

Balın içerdiği doğal şekerler, gece boyunca beyin fonksiyonlarını destekliyor ve sabah daha dinç uyanmanıza yardımcı oluyor. Bal aynı zamanda boğazı yumuşatarak kuru öksürüğe karşı doğal bir koruma sağlıyor.

Özellikle mevsim geçişlerinde ya da alerjik nedenlerle ortaya çıkan hafif boğaz tahrişleri için yatmadan önce alınacak bir kaşık bal, sabaha kadar rahat bir nefes almanızı sağlayabilir.