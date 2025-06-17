Yaz aylarında en sık görülen 5 gıda zehirlenmesi ve korunma yolları

Haber Merkezi

Sıcak hava, bakterilerin hızla çoğalmasına neden olarak yaz aylarında gıda zehirlenmesi vakalarının artmasına yol açıyor.

Özellikle dışarıda tüketilen yiyeceklerde ve yanlış saklanan gıdalarda risk daha da büyüyor.

Peki, yazın en sık karşılaşılan gıda zehirlenmeleri hangileri ve bunlardan korunmak için nelere dikkat etmek gerekiyor?

İşte yaz aylarında en sık görülen 5 gıda zehirlenmesi ve alınması gereken önlemler:

1. Salmonella Enfeksiyonu

Çiğ veya az pişmiş yumurta, tavuk ve et ürünlerinde bulunur. Sık görülen belirtiler arasında ateş, karın ağrısı ve ishal yer alır.

Korunma yolu: Tavuk ve yumurta ürünlerini iyice pişirin, çiğ yiyeceklerle temas eden mutfak ekipmanlarını mutlaka temizleyin.

2. Listeria

Peynir, süt, şarküteri ürünleri gibi soğukta saklanması gereken gıdalarda bulunur. Bağışıklık sistemi zayıf olanlarda daha ciddi sorunlara yol açabilir.

Korunma yolu: Uygun saklama koşullarına dikkat edin, açıkta satılan süt ve süt ürünlerinden uzak durun.

3. E. Coli Bakterisi

Kirli sularla temas eden sebzeler, az pişmiş kıyma ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinde bulunabilir.

Korunma yolu: Sebze ve meyveleri bol suyla yıkayın, etleri iyice pişirin.

4. Stafilokok Toksini

Yemeklerin uzun süre açıkta kalması sonucu üreyen toksinler gıda zehirlenmesine neden olabilir.

Korunma yolu: Hazırlanan yemekleri bekletmeden tüketin veya buzdolabında muhafaza edin.

5. Campylobacter

Özellikle az pişmiş tavuk ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşır.

Korunma yolu: Et ürünlerini buzdolabında ayrı bölmede saklayın, çiğ gıdalara çıplak elle temas etmeyin.



