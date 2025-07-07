Yaz tatili için en çok aranan 7 ülke belli oldu: Türkiye bakın kaçıncı sırada

2025 yaz tatili planları şekillenmeye başladı. Seyahat tutkunlarının internet üzerindeki aramalarına göre, bu yılın favori destinasyonları netleşiyor.

Google arama trendleri, Akdeniz coğrafyasının bu sezon da gözde tatil rotaları arasında zirvede olduğunu ortaya koyuyor.

Plajları, tarihi dokusu ve mutfağıyla büyüleyen Akdeniz ülkeleri, sadece manzaralarıyla değil, sundukları zengin kültürel deneyimlerle de ön plana çıkıyor.

Özellikle Sardunya (İtalya) ve İkaria (Yunanistan) gibi daha az bilinen ama eşsiz doğal güzellikleriyle dikkat çeken destinasyonlar, sağlık ve macera turizmine ilgi duyan gezginler için öne çıkıyor.

İşte Google’da tatil için en çok aranılan 7 ülke ve Türkiye’nin sırası…

1. Türkiye

Her şey dahil otelleri, uygun fiyatları ve Akdeniz’in sıcak sahilleriyle Türkiye, yaz tatilcilerinin ilk tercihi olmaya devam ediyor. Antalya, Bodrum, Kuşadası ve Alanya, hem aileler hem solo gezginler için ideal.

2. Yunanistan

Lefkada, Santorini ve Girit gibi adalarla ön plana çıkan Yunanistan; deniz, güneş ve tarihle harmanlanmış bir tatil sunuyor. Hem huzur arayanlar hem gece hayatını sevenler için seçenekler bol.

3. Malta

Tarihi dokusu, yıl boyu güneşli havası ve Akdeniz kültürüyle Malta, farklı ve kompakt bir deneyim arayanların favorisi. Valletta ve Mdina sokaklarında zaman yolculuğu hissi kaçınılmaz.

4. İtalya

Puglia, Sicilya ve Sardunya gibi bölgeleriyle öne çıkan İtalya, deniz keyfini kültürel keşiflerle birleştirmek isteyenler için biçilmiş kaftan. Üstelik pizza, makarna ve dondurma her köşede!

5. Mısır

Hurghada ve Sharm El Sheikh sahilleri, Kızıldeniz’in büyüleyici suları ve tarihi keşiflerle dolu turlar, Mısır’ı hem ekonomik hem de unutulmaz kılıyor. Dalış ve çöl safarileri macera arayanları bekliyor.

6. Portekiz

Algarve kıyıları, Lizbon’un hareketli atmosferi ve Porto’nun şarapları... Portekiz, klasik tatil rotalarının dışında kalan ama her zaman hatırlanacak bir alternatif sunuyor.

7. Kıbrıs

Baf ve Larnaka gibi şehirleriyle öne çıkan Kıbrıs, berrak suları ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Afrodit’in efsanelerle süslü adası, hem romantik hem kültürel bir kaçış noktası.