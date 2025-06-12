Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig transfer dönemi tarihleri

Süper Lig'de 2024/2025 sezonunun sona ermesinin ardından futbolseverler yaz transfer döneminin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.
Takımlarının yapacağı transferleri merakla bekleyen taraftarlar transfer sezonunu yakından takip ediyor.
Türkiye Futbol Federasyonu, yaz ve kış transfer dönemi transfer tarihlerini geçtiğimiz haftalarda duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ve Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmek için hazırlıklara başladı.
Peki, Süper Lig'de yaz transfer sezonu ne zaman açılıyor? İşte yaz transfer dönemi tarihleri
Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak?
Süper Lig'de yaz transfer dönemi 30 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 12 Eylül Cuma günü sona erecek.
Trendyol Süper Lig'de kış transfer dönemi ise 5 Ocak 2026'da başlayacak ve 10 Şubat 2026'da bitecek.