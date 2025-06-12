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Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig transfer dönemi tarihleri

Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig transfer dönemi tarihleri Süper Lig'de yaz transfer döneminin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte yaz transfer döneminin başlayacağı tarih..