Yaz transfer sezonu 2025: Transfer dönemi ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek?

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2024-2025 sezonunun ara transfer dönemi 13 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasında tamamlandı.

Şimdi gözler yaz transfer sezonuna çevrildi.

Yeni sezona daha güçlü kadrolarla başlamak isteyen kulüpler, transfer listesini hazırlarken birinci transfer ve tescil sezonunu dört gözle bekliyor.

Futbol kulislerinde transfer dedikoduları şimdiden dolaşmaya başlarken, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2025 yaz transfer dönemi takvimi merak konusu oldu.

Peki, 2025 yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek?

2025 YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

2025 yaz transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri netleşti. Türkiye’deki profesyonel futbol kulüpleri, 1 Temmuz 2025 tarihinde transfer çalışmalarına resmen başlayacak. Bu heyecanlı süreç 13 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek.

Bu süre zarfında takımlar kadrolarını yenilemek, eksik bölgeleri tamamlamak ve taraftarlarını heyecanlandıracak yıldız isimlerle sözleşme imzalamak için yoğun bir mesai harcayacak.

TRANSFER YASAKLARI

FIFA, bazı kulüplere borçlarını ödememeleri ve finansal yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle transfer yasağı getirdi.