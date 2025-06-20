Yazın sıcaktan korunmak için nasıl giyinmeli? İşte en etkili ipuçları...

Yaz aylarının kavurucu sıcaklarıyla birlikte, doğru giyinmek hem konfor hem de sağlık açısından büyük önem taşıyor.

Özellikle güneşin etkili olduğu saatlerde, vücut ısısını dengelemek ve güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için kıyafet tercihi hayati hale geliyor.

Uzmanlar, sıcak havalarda terlemeyi azaltacak, cildi tahriş etmeyecek ve güneş ışınlarını yansıtacak kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Peki, yazın sıcaktan korunmak için nasıl giyinmeliyiz? İşte yaz sıcağında serin kalmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları:

Açık renkli kıyafetler tercih edin

Beyaz, bej, açık mavi gibi renkler güneş ışığını yansıtarak daha az ısınmanıza yardımcı olur.

Pamuklu ve keten kumaşlar giyin

Doğal kumaşlar teri emer ve vücudun hava almasını sağlar.

Bol ve hafif giysiler seçin

Vücuda yapışmayan bol kıyafetler hava sirkülasyonunu artırır, serin kalmanıza yardımcı olur.

Şapka ve güneş gözlüğü kullanın

Geniş kenarlı şapkalar ve UV korumalı gözlüklerle güneşten daha etkili korunabilirsiniz.

Koyu renklerden ve sentetik kumaşlardan kaçının

Bu tür giysiler sıcak havada vücudu daha çok ısıtır ve terlemeyi artırır.