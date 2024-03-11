Yemeğe bir çimdik tuzla başlayın, bakın neler olacak... Yemeğe tuzla başlamanın faydalarını duyunca şaşıracaksınız...

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Uzun süren açlığın akabinde sofraya oturdunuz ve ilk kaşığınız çorba mı...

Aslında bu durum hem dini hem de sağlık açısından pek faydalı görülmüyor.

Yemeğe "tuz" ile başlamak, halk arasında sünnet olarak biliniyor.

Peki, bunun ne gibi bir faydası olabilir? Yanıtı haberimizde...

İşte etkisi

İmam Gazzali, yemeğe tuz ile başlamanın güzel olduğunu belirtmiştir.

Hz. Ali (ra) ise “Allah, yemeğe tuz ile başlayan kimseden yetmiş belayı / hastalığı defeder.” buyurmuştur.

Yemeğe tuz ile başlayıp tuz ile bitirmenin tıbben de çok faydalı olduğu bildirilmektedir.

Yemekten önce tadılan tuz, mide enzimini harekete geçiriyor, sinirleri uyarıyor, hazmı kolaylaştırıyor.