Yemek kartlarında yeni dönem! 1.5 milyon çalışanı yakından ilgilendiriyor… Yemek kartları bir çok işletmenin çalışmalarına sunduğu imkanların başında geliyor. 2024 yemek karları içinde yeniliklerle geliyor. İşte, 1.5 milyon çalışanı yakından ilgilendirecek olan o yenilikler…

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Yemek kartları Türkye’nin 81 ilinde neredeyse 50 bin küçük işletmede kullanılmaktadır. Bu işletmeler aracılığı ile 250 bin çalışanın yemek kartlarını kullanım hacmi yıllık 35 ilyar lirayı bulmaktadır.

2024 yılı ile birlikte ise sektörde dönüşümler hızlanacak. Türkiye pazarında hizmet veren çalışan yan hakları, teşvik, ödüllendirme ve harcama yönetimi alanlarında iş hayatının nabzını tutan Sodexo Avantaj, bu dönüşümün öncülerinden biri durumundadır. 1.5 milyon çalışana dokunan firma, yola artık ‘Pluxee’ markasıyla devam edecek.

Yeni yıl ile birlikte başlayacak olan dönüşümler hakkında konuşan Pluxee Türkiye CEO’su Eda Uluca Özkan “Çalışanların ve işverenlerin değişen ihtiyaçlarına daha iyi karşılık verebilmek için kimliğimizi ve sunduğumuz ürün ve fırsatları değiştirdiğimiz yepyeni bir marka yarattık” dedi.

1.5 milyon çalışanı ilgilendiriyor…

Konuşmasına Sodexo’nun 30 yıllık faaliyetleri hakkında devam eden Pluxee CEO’su, Sodexo Grubu olarak dünyanın en büyük 18’inci işvereniyiz. 53 ülkede 422 bin çalışanımız var. Türkiye’de de Sodexo Avantaj olarak 30 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Artık yemek kartı dendiğinde akıllara Sodexo geliyor. Yemek çeki ile başlayan yolculuğumuz, kullanıcıların, ürün ve hizmetleri kullanım alışkanlarına yönelik en uygun deneyimi sunmak amacıyla, önce yemek kartına, sonra ise mobil karta dönüştü.

Pandeminin de etkisiyle, kullanıcıları her yerden yemek ve tüketime hazır gıda siparişlerini vermelerini sağlayacak online sipariş mecraları ile buluşturarak 2 sene içinde işlem adedimizin 10 kat artmasını sağladık. 30 yıl içerisinde biz sadece yemek dünyasını değil, çalışan dünyasını da değiştirdik. Bugün; 120 binden fazla noktada, 30 bin firmanın yaklaşık 1.5 milyon çalışanının yanındayız. 30’uncu yılımız itibarıyla bu faaliyetlerimizi artık yepyeni bir markayla gerçekleştireceğiz.” Dedi.

Özkan değişime gidilmesindeki sebepler hakkında ise, “Çalışanların değişen ihtiyaçlarına daha iyi karşılık verebilmek için kimliğimizi ve sunduğumuz ürün ve fırsatları değiştirdiğimiz yepyeni bir marka yarattık. Artık kendimizi ‘çalışanı mutlu etmek için çalışan’ bir marka olarak tanımlıyoruz. Pluxee olarak tüm tüketicilerimize, üyelerimize ve müşterilerimize, hayatlarına değerli olan her şeyi dolu dolu yaşamaları için, yemek kartından çok ‘daha fazla’sını sunarak, yepyeni bir dünyanın kapılarını açmayı hedefliyoruz.” İfadelerini kullandı.

70 bin liralık vergi avantajı…

Ayrıca Özkan işveren bütçesine katkısı hakkında, “Gelir vergisi tarafında KDV dahil 121 lira bir istisna söz konusu. Bir de SGK istisnası bulunuyor. O da 78 liraya denk geliyor. Örneğin; 20 kişilik bir şirket için yılda 70 bin lira bir vergi avantajı sağlanmış oluyor. 100 kişilik bir şirkette vergi avantajı 350 bin liraya çıkıyor. Bu anlamda baktığınızda yemek kartları hem işverene KDV avantajı sunuyor hem de çalışanın mutluluğu ve bağlılığı açısından işverene çok önemli bir katkı sağlıyor.” İfadelerini kullandı.

Bu yenilikler ile yemek kartları, yemek ve gıdadan kültüre, hediyeden sağlık ve mobiliteye kadar pek çok alanda insanlara daha fazla değer katacak şekilde çeşitlendirilecek. Ayrıca yemek kartı kullanıcılarına, Pluxee ile kişiselleştirilmiş yeni bir deneyim alanı yaratırken aynı zamanda kullanım kolaylığı, çeşitlendirilmiş, hızlı ve güvenli ödeme seçenekleri de sunulacak.